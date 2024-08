1 Hitze ist nicht gut für das Smartphone. Foto: Thomas Holt / shutterstock.com

Bei den sommerlichen Temperaturen, die aktuell herrschen, kann das Smartphone schnell überhitzen. So kühlen Sie es unterwegs ab.











Link kopiert



Auch dem Handy kann zu heiß werden. Wird es bei hohen Temperaturen intensiv genutzt, zu nah am Körper getragen oder liegt es zu lange in der Sonne, kann es überhitzen. Dann fühlt es sich an wie ein glühender Stein in der Hand. So kühlen Sie das Smartphone wieder ab.