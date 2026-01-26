Handwerkskammer Region Stuttgart: „Lifestyle-Teilzeit?“ – „Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun“

Arbeiten zu viele Menschen in Teilzeit? Für die Handwerkskammer Region Stuttgart ist das „eine Alibi-Debatte“. Sie fordert von den Kommunen ganz andere Dinge – vor allem für Frauen.
Gibt es in der Region Stuttgart zu viele Menschen, die für ihren Lifestyle und ihre Freizeit nur in Teilzeit arbeiten? Der Begriff der „Lifestyle-Teilzeit“, den der Wirtschaftsflügel der Bundes-CDU am Wochenende ins Spiel brachten, stößt bei der Handwerkskammer der Region Stuttgart, die 33.000 Handwerksbetriebe vertritt, auf heftige Kritik.