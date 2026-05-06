Wo viele Jüngere wegziehen, bleibt sie: die 25-jährige Bestattermeisterin Emily Maichle arbeitet im Familienbetrieb in Geislingen an der Steige. Was erlebt sie, was treibt sie an?
Gestorben wird überall, zu Hause, auf der Straße, im Pflegeheim. Der Tod ist mitten in uns, schrieb Rilke, auch wenn wir uns mitten im Leben meinen. Emily Maichle nimmt einen Anruf entgegen. Die Juniorchefin des Bestattungsunternehmens in Geislingen an der Steige ist 25, schafft im Familienbetrieb, den ihre Urgroßeltern nach dem Krieg gründeten.