Handwerker musste ihn retten: Olivia Colman versteckt ihren Oscar

Olivia Colman ist so bodenständig, dass sie ihren Oscar 2019 einfach in einen feuchten Schrank stellte. Ihr Handwerker musste die goldene Trophäe retten. Jetzt hat sie ein besseres Versteck gefunden.
2019 ist für Hollywoodstar Olivia Colman (51) der größte Traum eines jeden Schauspielenden wahr geworden: Für ihre Rolle der Königin Anne in "The Favourite" wurde sie als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar gezeichnet. Die goldene Trophäe stellte sie sich allerdings nicht stolz auf den Kaminsims oder ins Regal - sondern in einen feuchten Schrank.