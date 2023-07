1 Wilfried König (links) will nicht mehr jeden Tag in der Werkstatt stehen, sein Kollege Nidal Alnassr übernimmt das. Foto: Georg Fried/l

Wer lässt seine Lieblingsgaloschen noch reparieren? „Früher hatten Schuhe eine größere Wertigkeit“, sagt Wilfried König. Und man gönnte ihnen bei guter Pflege ein längeres Leben. Der 61-jährige Schuhmacher berichtet vom Wandel einer Branche.









Bei „Schuh König“ im Erdgeschoss des Jugendstilhauses an der Lehenstraße 17 im Stuttgarter Süden herrscht an diesem Freitagmorgen emsiges Treiben. Der Orthopädieschuhmacher Wilfried König sitzt auf einem Hocker und repariert eine Frauenhandtasche. Sein syrischer Kollege Nidal Alnassr kümmert sich um den Feinschliff einer frisch reparierten Schuhsohle. Es surrt und brummt in der Werkstatt. Unterdessen betritt eine Frau den Ladenbereich und holt zwei Paar nicht mehr ganz taufrische Schuhe aus ihrer Tragetasche. Die Absätze sind total runtergelaufen. „Ich wollte mal fragen, was das kostet?“, sagt sie. Alnassr verlässt die Schleifmaschine, wischt die Hände am grünen Arbeitsschurz ab, kommt zur Kasse, setzt seine Brille auf und untersucht die krumm gelaufenen Sohlen ganz genau. „Das lässt sich machen.“ Er ruft einen passablen Preis auf. Die Frau nickt sichtlich erleichtert, Alnassr notiert den Auftrag.