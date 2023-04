Handtaschenraub in Zuffenhausen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Eine Seniorin wird am Mittwochvormittag in Zuffenhausen von einem Unbekannten überfallen. Zunächst wehrt sich die Frau und stürzt dabei. Der Täter greift zu und stiehlt die Handtasche der 88-Jährigen.









Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag eine 88 Jahre alte Frau in der Bretzfelder Straße in Stuttgart-Zuffenhausen überfallen und ihre dabei die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die Seniorin gegen 10.40 Uhr in der Bretzfelder Straße unterwegs, als sich ihr der Unbekannte von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Doch die 88-Jährige wehrte sich dagegen, dabei stürzte sie zu Boden. Daraufhin ging der Täter erneut auf sie zu und nahm die Handtasche an sich, bevor er in Richtung Eschenauer Straße flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich laut Opfer um einen zwischen 20 und 35 Jahre alten Mann handeln. Der Unbekannte hatte zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung getragen. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.