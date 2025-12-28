"Murot und der Elefant im Raum" knüpft dort an, wo "Murot und das Murmeltier" einst Maßstäbe setzte. Der Wiesbaden-"Tatort" wird erneut zum psychologischen Experiment, das weniger ermittelt als erforscht - und Murots Kopf zum eigentlichen Tatort macht.
Wenn ein "Tatort" sich von der klassischen Krimilogik löst, ist Felix Murot aus Wiesbaden meist nicht weit. "Murot und der Elefant im Raum" (28. Dezember, 20:15 Uhr, Das Erste) setzt genau dort an, wo das Team um Ulrich Tukur (68) schon 2019 mit "Murot und das Murmeltier" eine Marke gesetzt hat: Der Fall wird nicht nur ermittelt, er wird erlebt - als psychologisches Experiment.