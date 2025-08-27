Handreichung für Kommunen absehbar: Verzichtet Stuttgart bald auf Grundsteuer?

Die neue Grundsteuer sorgt für Verdruss, nicht nur wegen teils hoher Steigerungen. Auch Bagatellbeträge gelten als lästig. Die Prüfungsanstalt kündigt Änderungen an.
Rund 326 000 Haushalte gibt es in der Landeshauptstadt. Ob Eigentümer oder Mieter, jeder zahlt Grundsteuer. In der Summe sind das 160 Millionen Euro pro Jahr für die Stadtkasse, im Einzelfall umgerechnet im Schnitt 500 Euro pro Haushalt. Im konkreten Fall kann der von der Stadt geforderte Betrag natürlich deutlich über oder ganz erheblich unter dem Durchschnitt liegen. Für die Steuer weit unter dem Durchschnitt deutet sich inzwischen eine neue Betrachtung an.