Handgreiflichkeit im Supermarkt: Rabiater Dieb gerät mit Detektiv aneinander

In einem Supermarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochabend ein Langfinger auf frischer Tat ertappt worden – und dann ausgerastet.











Mit einem aggressiven Dieb hat es ein 27-jähriger Ladendetektiv am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen zu tun bekommen. Der 27-Jährige hatte gegen 18.15 Uhr beobachtet, wie ein 45-Jähriger Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro in seinen Rucksack steckte, aber an der Kasse lediglich einen anderen Artikel bezahlte. Als der Detektiv den Dieb deshalb zur Rede stellte und ihn am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, packte der Langfinger den 27-Jährigen nach Angaben der Polizei am Kragen, stieß ihm mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper und drängte ihn auf diese Weise schließlich auf den Parkplatz des Supermarkts. Als der 45-Jährige registrierte, dass die Polizei verständigt wurde, ließ er von seinem Opfer ab, blieb allerdings bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vor Ort.