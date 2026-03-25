Alan Ritchson muss nach einem handgreiflichen Streit mit einem Nachbarn keine juristischen Konsequenzen fürchten. Der "Reacher"-Star handelte in Notwehr, so die Begründung der Polizei.

Am vergangenen Wochenende ist ein Video im Netz aufgetaucht, in dem "Reacher"-Schauspieler Alan Ritchson (43) einem am Boden knienden Mann mehrere Faustschläge zufügt. Doch die Situation hat sich nach den Ermittlungen der Polizei anders zugetragen, als die vom US-amerikanischen Klatschportal "TMZ" veröffentlichten Aufnahmen suggerieren. Den neuen Erkenntnissen der Beamten zufolge war es die Gegenseite, ein Nachbar des Stars, die den Konflikt durch ihr aggressives Verhalten im Vorfeld des Videos heraufbeschwor. Ritchson habe daraufhin lediglich in Notwehr gehandelt, wie unter anderem "Us Weekly" berichtet.

In einem offiziellen Statement der zuständigen Polizeibehörde von Brentwood im US-Bundesstaat Tennessee heißt es demnach: "Nach Prüfung der verfügbaren Beweismittel, darunter Videoaufnahmen und Zeugenaussagen, kamen die Behörden zu dem Schluss, dass keine strafrechtlichen Anklagen erhoben werden." Weitere Aufnahmen einer Body-Cam, die der Schauspieler während des Vorfalls trug, zeigen demnach eindeutig, dass der Nachbar die Eskalation herbeiführte.

Der Anwohner hatte sich offenbar über den Lärm aufgeregt, den Ritchson und seine Familie verursacht haben sollen. Auch zwei der drei Söhne des Darstellers sind in dem Video auf Motorrädern zu sehen.

Ritchson verzichtet auf juristische Schritte

Doch auch für den Nachbarn wird es keine weiteren Konsequenzen geben. Weil der Schauspieler in Notwehr handelte, habe die Möglichkeit im Raum gestanden, seinerseits juristische Schritte einzuleiten. Doch darauf verzichtet er laut des Polizeistatements: "Obwohl eine Anklage wegen fahrlässiger Gefährdung in Erwägung gezogen wurde, lehnte Herr Ritchson eine Anklageerhebung ab." In Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der Fall folglich bereits zu den Akten gelegt und keine weiteren Schritte sind geplant.

Seit 2022 verkörpert Alan Ritchson in der Actionserie "Reacher" die titelgebende Ein-Mann-Armee, den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher. Die Amazon-Produktion basiert auf den Romanen des Thrillerautors Lee Child (71). In zwei Kinofilmen schlüpfte auch schon Hollywoodstar Tom Cruise (63) in die Rolle.