Handgranatenwurf in Altbach: Angeklagter lässt im Prozess Vorwürfe einräumen

1 Der Angeklagte sitzt zu Beginn des Prozesses im Gerichtssaal. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit Monaten führen zwei rivalisierende Gruppen im Raum Stuttgart eine blutige Fehde, der Höhepunkt war ein Handgranatenanschlag auf eine Trauergemeinde in Altbach. Nun hat der Angeklagte die Tat durch seinen Anwalt einräumen lassen.











Im Prozess um den Wurf einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen hat der Angeklagte die Tat durch seinen Anwalt einräumen lassen. Die Anklage sei zutreffend, sagte Stefan Holoch, der Verteidiger des 23-Jährigen, am Donnerstag in Stuttgart. Zudem ließ der Mann über seinen Anwalt eine Entschuldigung ausrichten: „Er möchte sich durch mich bei sämtlichen zu Schaden Gekommenen entschuldigen“, sagte Holoch.