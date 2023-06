1 Die explodierte Handgranate hat eine Scheibe der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Altbach beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Panikattacken, Schock, Angst – der Handgranatenangriff bei einer Beerdigung in Altbach hat bei den Trauergästen Spuren hinterlassen. Sie befürchten weitere Taten.









Sie wollen unerkannt bleiben, kein Name und kein Foto von ihnen soll in der Zeitung stehen. Trauergäste der Beerdigung in Altbach, die am Freitag, 9. Juni, Ziel eines Handgranatenangriffs wurde, haben Angst, dass ihnen ihre öffentlichen Aussagen zum Verhängnis werden könnten. „Da gibt es bestimmt eine Vorgeschichte“, heißt es zum Beispiel, oder: „Ob dieser Angriff einmalig bleiben wird?“ Damit deuten auch ihre Aussagen auf das hin, was viele seit Langem befürchten: ein neuer Kampf rivalisierender Gruppen in der Region Stuttgart. Ein Verdacht, den auch die Polizei nicht mehr ausschließt.