1 Mehr als 100.000 Perlen und Kristalle verzieren das Kleid, das Heidi Klum am Montagabend zur "Mufasa"-Premiere in Los Angeles trug. Foto: Action Press/Alex J. Berliner/ABImages

Heidi Klum schlüpfte am 9. Dezember in eine perlenbestickte Traumrobe von Manish Malhotra und glänzte bei der "Mufasa"-Premiere in Hollywood.











Bei der Premiere des Disneyfilms "Mufasa: Der König der Löwen" am Montagabend in Hollywood zogen nicht nur Jay-Z (55) und Beyoncé (43) mit ihrer Tochter Blue Ivy (12) alle Blicke auf sich. Auch Heidi Klum (51) sorgte in einem perlenbesetzten weißen Neckholderkleid für Aufmerksamkeit.