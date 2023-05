1 Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Im Einzelhandel gibt es noch kein einheitliches Bild über die Lage nach dem Lockdown. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Trotz ein paar guter Verkaufstage bleibt die Stimmung bei den Händlern in der Stuttgarter Innenstadt gedämpft. Lauter wird dafür der Ruf nach verkaufsoffenen Sonntagen und nach Unterstützung von OB Frank Nopper.









Stuttgart - Das Lebensgefühl der Menschen im Sommer der fallenden Inzidenzen schlägt sich auch bei den Händlern nieder. Man gönnt sich was, kauft und belohnt sich selbst für die lange Zeit der Entbehrung mit etwas Schönem. Die Einschätzung einzelner Händler in der Stadt teilen auch Verbände, Kammern und die Gewerkschaft. Viele Branchen des Einzelhandels, in dem deutschlandweit laut Handelsverband 40 Milliarden Euro Umsatz verloren gingen, zeigen vorsichtigen Optimismus.