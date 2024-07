Handelsstreit: Reaktion auf Auto-Zölle: China hört Firmen zu EU-Brandy an

2 Chinas Untersuchung gegen importierten Branntwein aus der EU trifft vor allem Hersteller aus Frankreich. (Archivbild) Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn/dpa

Peking ermittelt schon länger gegen importierten Brandy aus der EU. Die Maßnahme folgte auf Brüssels Untersuchung gegen chinesische E-Autos. Die Branntwein-Ermittlung trifft nun vor allem ein Land.











Link kopiert



Peking - China will in seiner Anti-Dumping-Untersuchung gegen aus der EU importierten Branntwein betroffene Firmen anhören. Die Ankündigung für ein entsprechendes Treffen am 18. Juli erfolgte am Tag des vorläufigen Inkrafttretens der EU-Zölle gegen in China gefertigte E-Autos. Das Handelsministerium teilte mit, bei dem Termin über den industriellen Schaden und die Ursachen dafür im Zusammenhang mit entsprechenden Brandy-Produkten sprechen zu wollen.