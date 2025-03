Handelspolitik: Medien: US-Zölle gegen Mexiko und Kanada in Kraft getreten

1 Trump setzt Kanada mit Zöllen unter Druck. Foto: Darren Calabrese/The Canadian Press/AP/dpa

Trump droht allen mit Zöllen - sowohl Verbündeten als auch Gegnern. Bei den Nachbarn Kanada und Mexiko macht er nun Ernst. Und auch China wappnet sich für neue Zölle.











Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind laut US-Medien um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten. Dies berichteten unter anderem "New York Times", "Wall Street Journal" und der Sender CNN. Trump hatte zuvor in Washington gesagt, die Strafmaßnahmen auf Waren aus Kanada und Mexiko in Höhe von 25 Prozent würden von Dienstag an gelten. "Präsident Donald J. Trump fährt mit der Einführung von Zöllen gegen Kanada und Mexiko fort", hieß es in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung von Montag.