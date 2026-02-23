Handelspolitik: Deutschland will vor Zoll-Deal Klarheit über Trumps Pläne

Wie geht es nach Trumps Schlappe vor Gericht weiter mit dem Zollabkommen zwischen den USA und der EU? Die Bundesregierung will erst mal wissen, woran sie jetzt ist.
Berlin - Die Bundesregierung will vor Abschluss des Zollabkommens zwischen der EU und den USA Klarheit über die neue Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Ob die geplante Vorabstimmung im EU-Handelsausschuss am Dienstag stattfinden könne, sei offen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Die Bundesregierung dringe darauf, das US-Zoll-Urteil sorgfältig zu prüfen und erst dann Konsequenzen zu ziehen, "wenn tatsächlich das Ausmaß konkret absehbar ist".