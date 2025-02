Handelskrieg: Die EU kündigt Reaktionen auf die US-Zölle an

1 Donald Trump unterzeichnet eine Verordnung zu Stahlimporten. Die EU prüft noch die Lage und will dann Reaktionen verkünden. Foto: dpa/Alex Brandon

Noch hält sich Brüssel bedeckt, wie mögliche Gegenmaßnahmen aussehen könnten. Offenbar wird die Zögerlichkeit der Union, doch könnte sie Trump auf einem neuen Feld empfindlich treffen.











Donald Trump dürfte die Debatte im Europaparlament gefallen haben. In der Nacht auf Dienstag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte verkündet. Nur Stunden danach diskutierte die EU in Straßburg über die Reaktionen auf diesen keineswegs überraschenden Schritt – offenbarte dabei allerdings eher die eigene Zögerlichkeit und Uneinigkeit.