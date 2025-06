Handelskonflikt: Verdoppelte US-Zölle auf Stahl und Aluminium gelten ab jetzt

1 US-Präsident Donald Trump setzt auf Zölle als handelspolitisches Druckinstrument. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ist in Kraft getreten. Seit Mitternacht (Ortszeit; 06:01 Uhr MESZ) gilt für Importe in die USA ein Satz von 50 Prozent – zuvor waren es 25 Prozent gewesen. Trump will damit nach eigenen Angaben Handelsungleichgewichte korrigieren und die heimische Industrie stärken.