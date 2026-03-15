Handelskonflikt: USA und China starten neue Handelsgespräche in Paris

Vertreter beider Länder beraten über Zölle und andere Streitpunkte im Handelskonflikt. Die Gespräche gelten als Vorbereitung für den erwarteten Besuch von Donald Trump in Peking.
Paris - Vertreter der USA und Chinas haben in Paris eine neue Runde von Handelsgesprächen begonnen. Der Beginn der Konsultationen wurde von der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua bestätigt. Das Treffen gilt als Vorbereitung für ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem für Ende März geplanten Besuch Trumps in China.