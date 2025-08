Handelskonflikt: Trump über Zolldeal: 600 Milliarden Dollar Geschenk von EU

1 US-Präsident Donald Trump Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Bei ihrem Zolldeal mit den USA sagte die EU auch milliardenschwere Käufe und Investments ein - US-Präsident Trump verrät nun seine Interpretation.











Washington - Die von der EU im Rahmen des Zolldeals mit den USA zugesagten 600 Milliarden Dollar an Investitionen stehen den Vereinigten Staaten nach Aussagen ihres Präsidenten Donald Trump zur freien Verfügung. "Sie haben uns 600 Milliarden Dollar gegeben, die wir in alles, was wir wollen, investieren können", sagte er in einem Gespräch mit dem Sender CNBC.