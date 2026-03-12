Trump gibt sich mit seinen Zöllen nicht geschlagen. Der Präsident will Einfuhren in die USA nun mit Hilfe anderer Instrumente teurer machen. Auch die EU gerät wieder in seinen Fokus.
Washington - Nach jüngsten juristischen Rückschlägen für US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik leitet die Regierung Untersuchungen ein, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Es geht darum, herauszufinden, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Europäischen Union und in anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen, wie das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte.