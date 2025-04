EU setzt Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft

2 Die EU will die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft setzen. (Archivbild) Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Nachdem US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Pause von bestimmten Zöllen angekündigt hatte, reagiert die Europäische Kommission.











Link kopiert



Brüssel - Die EU will die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft setzen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Reaktion auf die jüngste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump an, bestimmte Zölle auszusetzen.