Die Schuhe passen, ab zur Kasse. Aber was tun mit dem Karton - mitnehmen oder dalassen? Die meisten lassen ihn da, sagt der Schuhhändler Deichmann - und möchte raus aus einem teuren Entsorgungssystem.
Gelsenkirchen/Osnabrück - Mit einer Klage gegen eine Überwachungsbehörde möchte der Schuhhändler Deichmann Kosten für die Entsorgung von Schuhkartons drücken. Klappt das, könnten auch die Preise für Schuhe etwas sinken. Vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen kommt es am Freitag (10 Uhr) zur mündlichen Verhandlung, bei dem zunächst ein Gutachten vorgestellt wird und gegen Mittag ein Urteil folgen könnte (Aktenzeichen 9 K 539/22).