Handelsexperte über Rabatte: Die Tricks beim Black Friday: Das müssen Kunden wissen

1 Trotz hoher Rabatte ist beim Black Friday die tatsächliche Ersparnis oft gering. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Der Black Friday am 29. November ist der Tag für Schnäppchenjäger – und den Online-Handel. Schon jetzt starten Amazon & Co. ihre Rabattaktionen. Wie die Kunden wirklich profitieren, erklärt der Handelsexperte Carsten Kortum.











Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für den Black Friday am 29. November einen Umsatz von 5,9 Milliarden Euro – es ist der umsatzstärkste Tag im Jahr. Dazu kommen die Verkaufstage zuvor und danach – die so genannte Black Week. Doch profitieren die Kundinnen und Kunden wirklich davon? Und was steckt hinter den Rabatten? Der Handelsexperte Carsten Kortum von der DHBW Heilbronn spricht im Interview über das Vertrauen in gute Preise und die Tricks der Händler.