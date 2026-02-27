Handelsabkommen: Das Machtwort der Präsidentin

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird das Mercosur-Abkommen vorläufig anwenden. Das ist das richtige Zeichen in schwierigen Zeiten, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Ursula von der Leyen spricht ein Machtwort. Die Chefin der EU-Kommission kündigt an, das Mercosur-Freihandelsabkommen mit mehreren südamerikanischen Staaten vorläufig anzuwenden. Es ist der richtige Schritt, nicht auf die Überprüfung durch den EU-Gerichtshof zu warten. Geschaffen wird ein gemeinsamer Markt für über 700 Millionen Menschen. Das sind gute Aussichten für die angeschlagene deutsche und europäische Wirtschaft.