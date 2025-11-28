Handel und „Stadtbild“-Debatte: „Der Einzelhandel wirkt wie ein sozialer Magnet“

Welche Rolle spielt der Einzelhandel und wie kann man ihn erhalten? Timm Hettich, der Wirtschaftsförderer der Stadt Winnenden, nennt im Interview verschiedene Ansätze.
Wie kann man den Einzelhandel unterstützen? Zu dieser Frage nennt der Wirtschaftsförderer der Stadt Winnenden, Timm Hettich, verschiedenste Ansätze. Wir haben anlässlich der „Stadtbild“-Debatte bei ihm nachgefragt. Im Laufe dieser hatten sich die drei Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos/Tübingen), Richard Arnold (CDU/Schwäbisch Gmünd) und Matthias Klopfer (SPD/Esslingen) mit Vorschlägen zu Wort gemeldet und unter anderem eine Stärkung des Einzelhandels als Mittel gegen „Angsträume“ gefordert. Sie regten eine Absenkung der Mehrwertsteuer für den stationären Handel und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für den Onlinehandel an.