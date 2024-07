Handel und Gewerbe in Bad Cannstatt: Was wird am und im Carré Bad Cannstatt umgebaut?

Was wird am und im Carré Bad Cannstatt umgebaut?

1 Die spanische Treppe am Carré wird umgebaut. Foto: Iris Frey

In und um Cannstatts derzeit größtes Einkaufs-, Büro- und Gesundheitszentrum wird gerade viel gebaut. Außen wird gerade die große Treppe abgebaut.











Im Seelberg-Gebiet tut sich derzeit viel in Sachen Umbau und Erneuerung, auch beim Handel und Gewerbe. Auch im und ums Carré Bad Cannstatt gibt es Veränderungen: Die spanische Treppe an der Deckerstraße sei in die Jahre gekommen, erklärt Center-Managerin Anke Wölfer. „Die alte Treppe war in Teilen undicht und es führte aus baulicher Sicht kein Weg an einem Neubau vorbei“, sagt Wölfer. Die Stufen werden derzeit komplett abgerissen. Damit einher geht viel Lärm. „Das ist für alle eine Herausforderung, das merken wir jeden Tag auch selbst in unseren Büros. Doch es lohne sich, denn die neue Treppenanlage werde ein echter Eyecatcher, verspricht die Managerin.