1 Zwischen Neuem Schloss und Königsbau könnte es in naher Zukunft bald enger zugehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Summe von geplanten Neu- und Umbauten an zentralen Stellen der City, wie Marktplatz, Königstraße, Schlossplatz und Königsbau bereitet Händlern große Sorgen. Sie schlagen Alarm.









Stuttgart - Die Bürger der Stadt haben sich seit dem ersten Baggerbiss für S 21 mit den Unannehmlichkeiten, die Baustellen mit sich bringen, arrangiert. Der eine besser, der andere weniger gut. Von daher schreckt die Nachricht von einer weiteren Baustelle kaum noch. Doch die Kunde von dem drohenden Bau-Boom, den die Innenstadt in den kommenden Jahren erfassen wird, sorgt für Unruhe. Es geht um geplante Neu- und Umbauten an zentralen Stellen der City, wie Marktplatz, Königstraße, Schlossplatz und Königsbau. Schon jetzt leiden Gastronomie, die Kultur, der Tourismus und der Handel unter dem Status quo: Baulärm, Staub, Baufahrzeuge, Umleitungen und Stau. Dieses Bild hat sich in vielen Köpfen der Menschen in der Region Stuttgart manifestiert.