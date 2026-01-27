Handel mit Indien: EU unterzeichnet Handelsabkommen mit Indien

Das Land gilt als aufstrebende Volkswirtschaft. Geplant ist eine Senkung fast aller Zölle auf Produkte aus der Union - darunter auf Autos, Wein und Pasta.
Die EU sucht sich neue Handelspartner in der Welt. Am Dienstag haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premier Narendra Modi in Neu Delhi ein Abkommen unterzeichnet. Das sieht unter anderem eine deutliche Senkung der Zölle auf Autos, Stahlprodukte und Lebensmittel vor. Vertreter der deutschen Industrie begrüßen das Abkommen einhellig. Bis es in Kraft tritt, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen.