1 Die Türen zum Breuninger in Stuttgart öffnen auch am Montag nicht – ein Bummel ist aber virtuell möglich. Foto: Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Große Kaufhäuser wie Breuninger dürfen am Montag noch nicht wieder öffnen. In Stuttgart hat man sich deshalb zusätzlich zum Online-Shop etwas Neues ausgedacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Shoppen im Breuninger ist ab sofort virtuell möglich. Das Stuttgarter Traditionshaus darf im Gegensatz zu kleineren Läden auch am Montag nicht öffnen, weil Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Ladenfläche weiterhin geschlossen bleiben müssen. Zusätzlich zum Online-Shop sind die Verkäufer in den Breuninger-Kaufhäusern deshalb nun montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr per Telefon oder Videochat zu erreichen und führen die Kunden bei Bedarf virtuell durch das Geschäft. Kleider oder Parfümerieartikel werden dann direkt nach Hause geliefert. Die Kaufhäuser von Breuninger sind seit dem 19. März geschlossen.