Alles muss raus! Am 15. Juli schließt die Yeans Halle an der Tübinger Straße 15. Das Stammhaus macht nach erlebnisreichen 46 Jahren zu. „Die Wirtschaftlichkeit von zwei großen Filialen in der gleichen Stadt ist bei der aktuellen Kaufzurückhaltung und gleichzeitig gestiegenen Kosten leider nicht mehr gegeben“, heißt es bei der Yeans Halle auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir fokussieren uns daher zukünftig auf unseren Yeans Halle Flagship-Store in der Königstraße 3.“ In der Tübinger Straße läuft der Räumungsverkauf. Nicht nur Jeans, sondern auch das gesamte Mobiliar stehen zum Verkauf.