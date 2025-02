Nahverkehr in Stuttgart Streik am Freitag sorgt für komplizierte Lage bei den Buslinien

Nach zahlreichen Streiktagen im privaten Busgewerbe in den zurückliegenden Wochen, sorgt die Gewerkschaft Verdi am Freitag auch bei kommunalen Verkehrsbetrieben wie der SSB für Stillstand. Wie kommt man in Stuttgart am Freitag ans Ziel?