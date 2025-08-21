Handel in Leonberg: Drogerie Müller kommt ins Leo-Center

Der Leerstand, den Karstadt hinterließ, soll Müller auf 2600 Quadratmetern schließen. Aber bis zur Eröffnung ist noch Geduld gefragt.
Drogerie Müller wird mit zeitlich großem Abstand Nachfolger von Karstadt im Leo-Center Leonberg. Der Handelskonzern Müller mit Sitz in Ulm eröffnet voraussichtlich im vierten Quartal des kommenden Jahres eine neue Filiale im Center, wie am Donnerstag bekannt wurde. Für eine Fläche von rund 2600 Quadratmetern im Obergeschoss wurde demnach ein langfristiger Mietvertrag geschlossen.