1 Ulli’s Confiserie zieht um in größere Räume in der Hinteren Straße. Foto: Eva Schäfer

Das Fachgeschäft für Schokoladenliebhaber Ulli’s Confiserie zieht nur wenige Meter in der Hinteren Straße um. Welcher Anbieter in der Fellbacher Markthalle folgt, ist noch offen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Fachgeschäft Ulli’s Confiserie wechselt den Standort: Nur wenige Meter gegenüber ist am Schaufenster des Geschäftes in der Hinteren Straße bereits zu sehen, dass sich hier Neues tut. Von der Fellbacher Markthalle zieht die Confiserie aus in die Räume, die durch den Auszug des Modelabels St. Cloud frei geworden sind. St. Cloud ist mit seinem Verkauf seit Anfang April in die Pestalozzistraße umgezogen.