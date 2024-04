12 Geschäftsführer Arkan Salahaddin-Ahmed vor dem neuen Lebensmittelgeschäft nahe des Fellbacher Bahnhofs Foto: Eva Schäfer

In die ehemaligen Räume des Bioladens am Fellbacher Bahnhof ist wieder Leben eingezogen. Orientalische Lebensmittel sind dort nun ein Schwerpunkt. Der neue Markt hat eine Besonderheit.











Luftballons in Gelb, Schwarz und Weiß wehen an der Eingangstür des Geschäftes und machen deutlich, dass wieder Leben in die ehemaligen Räume des Bioladens am Fellbacher Bahnhof eingezogen ist. Auf rund 300 Quadratmetern Fläche in zentraler Lage hat dort nun der „Fellbacher Supermarkt“ eröffnet.