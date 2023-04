8 Manja Schall, der Geschäftsführerin der Parfümerie Erb, fällt der Schritt nicht leicht, das Traditionshaus im Fellbacher Rathaus-Carrée zu schließen. Foto: Eva Schäfer

Die Parfümerie Erb in Fellbach macht noch beim Maikäferfest am 7. Mai mit verkaufsoffenem Sonntag mit und schließt dann Ende des Monats. Es ist der letzte der vier Standorte, an dem das Familienunternehmen vertreten war.









„Wir sagen Danke für die schöne Zeit“ steht auf den großen Schaufenstern in der Cannstatter Straße 26 in Fellbach. Bei der Parfümerie Erb läuft der Räumungsverkauf. Das Traditionshaus schließt am 31. Mai. „Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden“, sagt Manja Schall. Sie ist neben ihrem Vater Mitgeschäftsführerin des Unternehmens, das an vier Standorten vertreten war. Alle anderen Standorte sind bereits zu. Es seien mehrere Faktoren, die zum Aus geführt hätten. Die Verluste während der Coronazeit und den damit verbundenen Auflagen seien sehr groß gewesen. Zudem sei in der Branche ein starker Umbruch im Gange, hinzu kämen Preis- und Konkurrenzkampf im Onlineverkauf.

Die Parfümerie Erb hatte vier Standorte, Fellbach ist schließt als letzter

Vertreten war die Parfümerie Erb neben der Zentrale in Fellbach im Kreis Esslingen in Kirchheim/Teck, in Wendlingen sowie in Ebersbach/Fils im Kreis Göppingen. Die Filiale in Wendlingen ist seit Herbst des vergangenen Jahres zu, ebenso die Filiale in Ebersbach. Die Räume der Filiale in Kirchheim werden seit Anfang April von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Parfümerie Erb genutzt. „Wolkenlos und heiter“ heißt ihr Unternehmen rund um Deko und Geschenke. Wie auf deren Homepage zu sehen ist, wird dort am Samstag, 6. Mai, in der Marktstraße 11 in Kirchheim Neueröffnung gefeiert.

Kosmetikerinnen haben neue Arbeitsplätze und Perspektiven gefunden

Der Hauptsitz in Fellbach schließt als letzter Standort. Viele Kunden nutzen die noch verbleibende Zeit, um sich mit einem Vorrat einzudecken oder um einfach noch mal vorbeizuschauen und die persönliche Beratung zu erfahren. Wie Stammkundin Erika Grase, die an diesem Mittag da ist. „Es ist sehr bedauerlich“, sagt sie. Seit mehr als 30 Jahren nehme sie das Angebot sowohl der Parfümerie als auch der kosmetischen Behandlungen wahr. „Für mich war es ein großer Vorteil mit den kurzen Wegen“, sagt die Frau, die nur ein paar Meter weiter arbeitet, „es ist ein wunderbares Geschäft.“ Die Parfümerie Erb verfügt in verschiedenen Kabinen über ein großes Angebot von Behandlungen durch ausgebildete Kosmetikerinnen.

Zum Glück hätten die Kosmetikerinnen neue Perspektiven und Arbeitsplätze gefunden, sagt Manja Schall. Ohnehin sei sie sehr dankbar, dass das ganze Team bis zum Schluss bleibe. „Dieser große Zusammenhalt hat mich sehr gefreut“, sagt sie. Für die Stammkunden gebe es die Möglichkeit, kosmetische Behandlungen weiter wahrzunehmen. So werden sich beispielsweise die Kosmetikerinnen Michaela Schirm und Franziska Wildermann in der Fellbacher Gartenstraße mit einer Kosmetikpraxis selbstständig machen. Angela Schroth wird in ihrem Räumen in Remseck weiter tätig sein.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am Maikäferfest letztmals dabei

Drei Kolleginnen, darunter auch die Schwester von Manja Schall, Mirjam Erb, wechseln zur Parfümerie Heudorf nach Stuttgart. „Mit diesem Familienbetrieb verbindet uns eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit, die schon mein Vater gepflegt hat“, sagt Manja Schall. Gemeinsam mit der Parfümerie Heudorf werde künftig für die Stammkunden der Parfümerie Erb ein Beauty-Service geboten. Via Telefon oder per Mail sind persönliche Beratungen möglich, ebenso Lieferungen nach Hause.

Ihre Mutter Helga Stadler (68), die auch noch im Unternehmen mitgearbeitet hatte, wird wie ihr Vater Dietmar Erb (75) in den verdienten Ruhestand gehen, berichtet Manja Schall. Doch zuvor ist die Parfümerie Erb noch mit „einem großen Aufgebot“, so Manja Schall, beim verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Fellbacher Maikäferfests am 7. Mai dabei.

Sprecher der Händler: zeitnahe Konzepte für die Innenstadt sind erforderlich

Für Karsten Huber, Sprecher der Interessengemeinschaft Rathaus-Carrée, ist es ein Schlag für die Innenstadt. „Die Geschäftsaufgabe von Parfümerie Erb ist ein weiterer Verlust eines inhabergeführten Betriebes in Fellbach und bestärkt uns in unserer Feststellung, die städtischen Marketingmaßnahmen neu zu überdenken und zeitnah ein zukunftsfähiges, ganzheitliches Konzept für die Stadt umzusetzen mit dem Ziel, dem Verlust an Einzelhandelsgeschäften entgegen zu wirken“, teilt er mit. „Die Parfümerie ist ein wichtiger Baustein im Branchenmix unseres Quartiers“, betont Gudrun Lack, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Rathaus-Carrée, die die Schließung ebenso sehr bedauert. Gudrun Lack, Inhaberin von Bücher-Lack, ist überzeugt, dass Vernetzung in diesen Zeiten eine besonders wichtige Rolle einnimmt.

Im Frühjahr hat Fellbach das Schuhfachgeschäft von Inhaberin Maria Pirone in der Stadtmitte verloren. Die Ladeneinrichtung wurde kürzlich abgebaut, die Räume seien ab Mai neu vermietet, sagte Pirone. Es folge ein Betrieb aus der Dienstleistungsbranche.

Geschichte des Traditionshauses

Zahlreiche Filialen

Als sich 1990 die Möglichkeit ergab, die Drogerie Kley in Fellbach zu übernehmen, nutzten Dietmar Erb und seine Frau Helga die Möglichkeit zur Expansion, wie es auf der Homepage heißt. Auch dem Zusammenschluss mehrerer Privatparfümerien zur Interessengemeinschaft Intercos traten sie bei. Tochter Manja Erb trat 1997 ins Unternehmen ein und wurde 2003 zur Geschäftsführerin bestellt. 2005 kam in Plochingen eine Filiale hinzu, das Familienunternehmen Erb betrieb in der Spitze sechs Filialen im Raum Stuttgart.

Onlineshop

Die Filiale Plochingen zog in ein neues Einkaufsareal nach Ebersbach. Als weiteres Standbein wurde 2010 ein Onlineshop aufgebaut.