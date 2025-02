Aus für Filiale in Fellbach: Kaufland in Fellbach-Schmiden schließt

Das Aus von Kaufland nahe der Automeile in Fellbach-Schmiden ist beschlossen. Wann die Filiale genau geschlossen wird und was das für die Mitarbeitenden bedeutet.

Was als Gerücht kursierte, hat sich nun bestätigt: Das Kaufland in Schmiden, an der Umgehungsstraße mit der bekannten Automeile in Fellbach-Schmiden gelegen, schließt seine Pforten. Das Unternehmen kündigt auf Nachfrage unserer Zeitung das Aus der Filiale für Mitte Mai dieses Jahres an. Die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm, zu der auch der Lebensmittelhändler Kaufland gehört, ist nicht der Inhaber, sondern nur der Pächter des Gebäudekomplexes. Vermietet werden Laden- und Parkflächen vom auf der Rückseite des Gebäudes liegenden Autohaus Kloz.

Auch ein Friseur und eine Postagentur sind in dem Gebäude ansässig. Foto: Eva Schäfer

Die Kaufland-Geschäftsführung habe den Betriebsrat sowie die Mitarbeiter in Fellbach vor Kurzem darüber informiert, dass die Filiale Mitte Mai geschlossen werde, berichtet die Presseabteilung des Unternehmens. Es sei in Gesprächen mit dem Eigentümer, um den Mietvertrag zu verlängern, keine Einigung erzielt worden. Nun werde das Unternehmen gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Sozialplan erstellen und einen Interessenausgleich vereinbaren. „Zudem versucht das Unternehmen, einem Teil der 79 Mitarbeiter einen Arbeitsplatz in einer der umliegenden Filialen anzubieten“, heißt es vonseiten der Unternehmenssprecherin. Man bedauere diese Entwicklung. „Denn wir betreiben diese Filiale seit fast zwanzig Jahren. Wir sind an diesem Standort sehr gerne für unsere Kunden da und wären es auch gerne viele weitere Jahre gewesen“, teilt Kaufland mit.

Lesen Sie auch

Was an dem Standort künftig geplant ist, darüber möchte der Eigentümer des Gebäudekomplexes mit angrenzendem Parkhaus, das Autohaus Kloz, zum aktuellen Zeitpunkt keine Auskunft geben. Auch über die Gründe, warum der Mietvertrag nicht verlängert wurde, erhielt unsere Zeitung von Geschäftsführer Dietrich Kloz keine Stellungnahme. Mehrere Anfragen unserer Zeitung blieben bisher unbeantwortet.

Das bedeutet auch die Schließung der dortigen Bäckerei-Filiale

Wie es mit der in dem großen Einkaufszentrum ansässigen Bäckerei Mildenberger weitergeht, darüber hat die Geschäftsführung auf Nachfrage schnell informiert. „Durch die Schließung des Kauflands schließt auch unser Fachgeschäft. Wir selbst sind Untermieter von Kaufland und somit endet auch unser Vertrag“, teilt der Geschäftsführer Friedrich Mildenberger mit. Der Hauptsitz des Familienunternehmens befindet sich in Backnang. „Eine Ersatzfläche haben wir nicht, daher wird unsererseits keine alternative Fläche eröffnet“, macht Mildenberger deutlich. Der Geschäftsführer verweist darauf, dass die Bäckerei in Fellbach natürlich weiter präsent bleibe. Mit der Bäckerei-Filiale im Kaufland fällt eine der insgesamt fünf Filialen des Familienunternehmens in Fellbach weg. Auch in Waiblingen ist die Bäckerei präsent.

Schon einige Zeit hatten Gerüchte über das Aus des Kaufland-Standortes in Schmiden die Runde gemacht. So hatte sich auch ein Leser an unsere Zeitung gewandt. Er drückte in einem Brief seine Sorge aus, dass er „als langjähriger Kunde sehr traurig über die Schließung des Kauflands in Schmiden wäre“. Wie der Leser weiter schilderte, sei es vorteilhaft aus seiner Sicht, dass diese Filiale sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto schnell und gut erreichbar sei.

In der Tat machen sich viele Schüler aus dem nahen Bildungscampus am Fellbacher Bahnhof sowie Angestellte der Firmen im Industriegebiet in der Mittagspause zu Fuß auf in das Einkaufszentrum in der Merowingerstraße 5. Unter dem Dach sind auch weitere Dienstleistungen, unter anderem eine Postagentur und ein Friseur, ansässig.

Unsere Empfehlung für Sie Schokolade aus Waldenbuch Bei Kaufland gibt es wieder Ritter Sport Ritter Sport kehrt in die Regale von Kaufland zurück. Der Schokoladenhersteller und der zur Schwarz-Gruppe gehörende Handelskonzern haben eine Einigung erzielt und ihren Preisstreit beigelegt.

Kaufland betreibt in Schmiden eine große Handelsfläche. Diese befindet sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, das mit Rolltreppen ohne Stufen verbunden ist. Auch ein großes Parkhaus gehört zu dem Komplex.

Die Stadtwerke Fellbach haben die Dachfläche gemietet

Auf dessen Dach betreiben die Stadtwerke Fellbach ihre größte Photovoltaikanlage. Auf dem Dach des Parkhauses der Firma Felix Kloz Verwaltungs- und Beteiligungs KG ging im Frühjahr 2022 eine neue Photovoltaikanlage mit 300 kW Leistung, bestehend aus 810 PV-Modulen in Betrieb. Die Stadtwerke Fellbach haben die Dachfläche gemietet und die Errichtung der PV-Anlage übernommen. Ein Teil der Anlage dient der Eigenversorgung der neuen Mercedes-Benz-Verkaufsräume der Felix Kloz GmbH. Der zweite Teil wird durch die Stadtwerke betrieben und speist den Strom ins Fellbacher Netz, berichten die Stadtwerke auf ihrer Homepage.

Für Kritik hatte vor rund zwei Jahren bei Kunden nicht funktionierende Aufzüge in der Kaufland-Filiale gesorgt. Dabei war auch die Rede von einem „optisch etwas angejahrten Ambiente“. Dem Vermieter des Gebäudes war von „übermäßigen Ausfällen“ dagegen nichts bekannt, stellte damals aber Besserung in Aussicht. Kaufland, das ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe ist, betreibt in Fellbach eine weitere Filiale in der Stuttgarter Straße 70.