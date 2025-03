Handel in Fellbach: Kaufland-Aus in Schmiden: Wie geht es mit den Untermietern weiter?

Die Kauflandfiliale nahe der Automeile in Fellbach-Schmiden schließt Mitte Mai. Was bedeutet das beispielsweise für den Kiosk mit Postagentur und den Friseur in dem Komplex?

Es ist beschlossene Sache: Die Kaufland-Filiale nahe der Automeile in der Merowingerstraße in Fellbach-Schmiden schließt Mitte Mai. Doch wie geht es weiter an dem Standort? Für den Kiosk mit Postagentur bedeutet die Schließung von Kaufland auch das Aus an diesem Platz. „Wir schließen am 17. Mai“, sagt Hatice Onmaz. Als Untermieter von Kaufland endet auch ihr Mietvertrag.

Sie hat das Geschäft erst seit Kurzem, am 1. Januar dieses Jahres, übernommen. Zuvor habe ihr Schwager den Kiosk rund zwei Jahre lang geführt, und dessen Vorgänger etwa sieben Jahre. „Es ist ein guter Standort für uns“, sagt Hatice Onmaz. Es gebe viel Laufkundschaft, durch die Kaufland-Filiale sei die Frequenz hoch. „Viele kommen mit dem Einkaufswagen und ihren Paketen bei uns vorbei“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Es ist ein Kommen und Gehen an diesem späten Dienstagmorgen. Später in der Mittagszeit sei richtig viel los, sagt Hatice Onmaz. Auf der Fläche von rund 65 Quadratmetern, zu dem ebenfalls ein Lager gehört, ist auch eine Postagentur untergebracht. Es werden Tabakwaren, Zeitschriften und Zeitungen verkauft, es gibt Grußkarten, der Kiosk ist auch eine Lotto-Annahmestelle.

Hatice Onmaz führt den Kiosk mit Postagentur im Kaufland in Schmiden. Foto: Eva Schäfer

Für den Kiosk mit Postagentur gibt es eine Perspektive

Viele Kunden fragten immer wieder nach, wie es weitergeht. Hatice Onmaz ist Quereinsteigerin im Kiosk-Geschäft. Die gelernte Zahnarzthelferin schätzt hier den Kontakt mit den Kunden. „Es macht mir Spaß“, sagt sie. Auch ihre frühere Tätigkeit im Einzelhandel sei ein Vorteil. Für ihren Kiosk mit Postagentur hat Hatice Onmaz eine neue Perspektive: Sie eröffnet an einem neuen Standort in Waiblingen/Neustadt in der Hauptstraße 135. Der neue Kiosk sei direkt neben einer Rewe-Filiale gelegen, und es gebe viele Parkplätze. Der Start ist dort für den 15. April anvisiert. In Fellbach-Schmiden soll das Geschäft parallel weiterlaufen. „Bis zum letzten Tag am 17. Mai“, sagt Hatice Onmaz.

Auch das Friseurgeschäft „LS“ im Kaufland Schmiden, das dort seit fünf Jahren ansässig ist, muss schließen. Foto: Eva Schäfer

Der Friseurmeister sucht neue Räume in Fellbach

In dem Friseurgeschäft nebenan bedauert Stammkundin Kerstin Hörmann aus Bad Cannstatt, dass das Geschäft schließen muss. „Meine ganze Familie kommt hierher, wir werden hier immer gut bedient“, sagt sie. Seit den Anfängen vor fünf Jahren besuche sie das Friseurgeschäft LS. „Wir machen uns als Kunden auch Gedanken, wie es weitergeht“, sagt Kerstin Hörmann. Wie Friseurmeister Lyuben Pashov erklärt, steht der Name des Geschäftes für die Anfangsbuchstaben seines Vornamens und dessen seiner Mutter Svetla. Das Geschäft habe sich in den fünf Jahren sehr gut entwickelt, viele Kunden hätten ihn weiterempfohlen. Daher bedauere er, dass sein Mietvertrag am 17. Mai endet. Es sei sehr kurzfristig, am 7. Februar habe er über die Schließung erfahren, seitdem suche er nach neuen Räumen in Fellbach. Sie sollten mindestens 40 bis 50 Quadratmeter Fläche haben – ähnlich der bisherigen Fläche von 54 Quadratmetern. Doch bisher habe er noch keine Alternative gefunden.

Wie es insgesamt mit dem Gebäudekomplex weitergeht? Immer wieder ist in diesem Zusammenhang vom Unternehmen Edeka zu hören. Doch ob es sich um ein Gerücht handelt, oder ob der Vollsortimenter dort eine Filiale eröffnet, ist offen. Von der Presseabteilung des Unternehmens gibt es nach mehreren Anfragen nur folgende Mitteilung: „Wir sind grundsätzlich immer an neuen, attraktiven Standorten interessiert, bitten Sie jedoch um Verständnis, dass wir uns aus Wettbewerbsgründen nicht zu einzelnen Standorten äußern.“

Wie es mit der in dem großen Einkaufszentrum ansässigen Bäckerei Mildenberger weitergeht, darüber hatte Geschäftsführer Friedrich Mildenberger bereits informiert. „Durch die Schließung des Kauflands schließt auch unser Fachgeschäft. Wir selbst sind Untermieter von Kaufland, und somit endet auch unser Vertrag“, teilte Mildenberger mit. Er verwies darauf, dass die Bäckerei in Fellbach weiter präsent bleibe. Mit der Bäckerei-Filiale im Kaufland fällt eine der insgesamt fünf Filialen des Backnanger Familienunternehmens in Fellbach weg.

Die Kaufland-Geschäftsführung hat den Betriebsrat sowie die Mitarbeiter in Fellbach Anfang Februar darüber informiert, dass die Filiale Mitte Mai geschlossen wird, berichtete die Presseabteilung von Kaufland im Februar auf Nachfrage. Es sei in Gesprächen mit dem Eigentümer, um den Mietvertrag zu verlängern, keine Einigung erzielt worden. Was an dem Standort künftig geplant ist, darüber wollte der Eigentümer des Gebäudekomplexes mit angrenzendem Parkhaus, das Autohaus Kloz, zum bisherigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.