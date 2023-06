Nach mehr als 30 Jahren schließt das Haushaltswarenfachgeschäft Mehrzweck in der Fellbacher Bahnhofstraße. Das Angebot wir künftig in der Zentrale im Rathaus-Carrée gebündelt. Die Inhaberin erklärt die Gründe für das Aus.

Die Fellbacher Bahnhofstraße verliert ein weiteres Traditionsgeschäft: Das Haushaltswarenfachgeschäft Mehrzweck schließt. Mehr als 30 Jahre war der stationäre Laden in der Bahnhofstraße 95 ansässig. Nun soll alles im Hauptgeschäft im Porzellan- und Haushaltwarengeschäft Zerweck im Rathaus-Carrée konzentriert werden. Der Abverkauf in der Filiale startet Anfang Juni.

Es sind mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass der Entschluss gefallen ist, berichtet die Geschäftsführerin Susanne Zerweck-Locher. „Wir stellen insgesamt ein verändertes Kaufverhalten fest“, sagt die Geschäftsfrau. Auch der Wettbewerb insgesamt habe sich verändert. In der Coronaphase hätten beispielsweise Möbelhäuser und Lebensmittelgeschäfte verstärkt ihr Sortiment ausgeweitet und auch Geschirr und Haushaltswaren angeboten. Das sei beibehalten worden. Natürlich habe auch das Online-Shopping durch Corona einen weiteren Schub erhalten.

Auch die Aussicht auf drei Jahre Baustelle fließt beim Entschluss mit ein

Hinzu kämen gestiegene Kosten – für Energie, Versicherungen und Personal –, die der Einzelhandel stemmen müsse. „Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren“, erklärt Susanne Zerweck-Locher. Hinzu komme der Strukturwandel in der Fellbacher Bahnhofsstraße, der in den vergangenen Jahren durch den Wegfall einiger qualitätsvoller Fachgeschäfte gekennzeichnet sei. Und die Aussicht auf drei Jahre Baustelle mit Blick auf die angepeilte Straßenumgestaltung, die auch eine Reduzierung der Parkplätze mit sich bringe, sei ebenfalls ein Punkt für den Entschluss.

Die Filialleiterin in der Bahnhofstraße geht in diesem Jahr in den Ruhestand. 1991 wurde das Geschäft, in dem zuvor ein Coop-Markt untergebracht war, zum Fellbacher Herbst eröffnet. Vor allem für Kunden aus Schmiden und Oeffingen sollte die Filiale in der Einkaufsstraße nahe des Fellbacher Bahnhofs fungieren.

Das Hauptgeschäft im markanten Fachwerkhaus bleibt erhalten

„Nun hoffen wir, dass die Kunden das Angebot annehmen und in das Rathaus-Carrée kommen“, sagt Zerweck-Locher. Auf rund 350 Quadratmetern Verkaufsfläche werden in dem Hauptgeschäft in der Cannstatter Straße 6 bekannte Marken für die Küchen- und Wohnausstattung geboten. In dem markanten Fachwerkhaus, das über einen historischen Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert verfügt, werden auf zwei Etagen Porzellan, Gläser, Bestecke und Haushaltswaren internationaler Hersteller geboten. Marken wie unter anderem WMF und Rösle sind bei der Küchenausstattung im Sortiment. Hinzu kommt Geschirr, etwa von Rosenthal, Arzberg und Thomas. Nach Ausbildung und Studium ist Susanne Zerweck-Locher seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführerin der Firma Zerweck. 1898 gegründet, besteht die Firma mittlerweile seit 125 Jahren. „Es ist mittlerweile das größte lokale Porzellan- und Haushaltswarengeschäft mit einem Einzugsgebiet nach Stuttgart, Kernen, Waiblingen und dem Remstal“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Die langjährigen Mitarbeiterinnen Anita Schäfer, Carola Müller und Cornelia Szymaneck beraten persönlich im stationären Laden.

Wie die Räume künftig genutzt werden, ist noch offen

Natürlich geht das Fachgeschäft auch neue Wege zur Kundenbindung. So soll der Internetauftritt noch stärker ausgebaut werden. Das Hauptgeschäft punktet mit einer zentralen Lage, Kundenparkplätzen im Hof und einer guten ÖPNV-Anbindung. Busse und Stadtbahn sind wenige Meter entfernt.

Das Engagement von Susanne Zerweck-Locher vor Ort ist vielseitig. Die Fellbacherin ist seit vielen Jahren Mitglied im Ausschuss des Gewerbe- und Handelsvereins und Stadtmarketing-Mitglied. Das Geschäft ist stets bei verkaufsoffenen Sonntagen wie Maikäferfest und Fellbacher Herbst dabei. Wie die Räume künftig genutzt werden, sei offen. „Unser Vermieter war immer sehr fair und unterstützte uns“, sagt Zerweck-Locher. Der Abverkauf beginnt Anfang Juni. Der Mietvertrag laufe noch bis Ende Juli.

Sprecherin der Werbegemeinschaft appelliert, lokale Geschäfte wahrzunehmen

Für die Sprecherin der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße, Sonja Zielke, ist die Schließung des Fachgeschäftes ein herber Schlag. „Mehrzweck mit seinem Angebot an Haushaltswaren und Porzellan war ein wichtiger Baustein für den Branchenmix in unserer Straße“, sagt sie. Das Aus mache einmal mehr deutlich, wie angespannt die Situation im stationären Einzelhandel sei. Mit der Schließung verliere die Straße eines der wichtigen Traditionshäuser in der Einkaufsmeile. „Das ist unglaublich schade und nicht nur ein Verlust für unsere Straße, sondern auch ein Verlust von Lebensqualität“, so Sonja Zielke. Sie appelliert, Service, Beratung und Angebot der stationären Läden bewusst wahrzunehmen: „Wenn der Ausverkauf da ist, dann ist es leider zu spät.“