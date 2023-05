Reichen die Parkplätze in der Innenstadt aus?

Mangelware Parkplatz? Wie hier in der Gartenstraße wird oft jede noch so kleine Lücke von Autofahrern genutzt. Die Stadt weiß inzwischen genau, wie viele Parkplätze es in der Kernstadt gibt. Sie hat gezählt.

Um die Debatte über die Zahl der Stellplätze in der Innenstadt auf eine solide Grundlage zu stellen, hat die Verwaltung gezählt. Die Ergebnisse werden nun ganz unterschiedlich interpretiert.









Dann fahre ich eben ins Breuningerland, die Innenstadt kann mir gestohlen bleiben! Das ist eine nicht selten gehörte Klage frustrierter Kunden und gleichzeitig der Ausdruck größerer Sorge etlicher Geschäftsinhaber in der Ludwigsburger City. Wer zum Einkaufen oder für sonstige Erledigungen nach Ludwigsburg fährt, der ist bisweilen genervt von der Blechlawine, die sich durch die Stadt wälzt, und der komplizierten Suche nach einem Stellplatz. Einige, die ihren Unmut immer mal wieder im Netz kundtun, meinen: es mangelt an Parkplätzen in Ludwigsburg.