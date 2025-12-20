Handel: Amazon-Chef über Deutsche als Kontrollfreaks

1 Zu Weihnachten werden wieder jede Menge Pakete geliefert. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Deutschen und ihre Päckchen - eine spezielle Beziehung, zumindest aus Sicht des Chefs von Amazon Deutschland. Denn eine Sache kontrollieren die Menschen hier offenbar besonders gern.











München - Wo ist mein Päckchen? Eine Frage, die offenbar viele Menschen umtreibt, wie Amazon-Deutschland-Chef Rocco Bräuniger versichert. "Was die Deutschen sehr gerne machen, mehr als alle anderen Europäer, ist, ihren Lieferstatus zu checken: also zum Beispiel zu schauen, wie weit der Bote noch entfernt ist", sagte Bräuniger im Interview der "Süddeutschen Zeitung". Seine Vermutung: "Vielleicht sind die Deutschen Kontrollfreaks".