Handballtalent startet durch: Die Vorwerferin ist happy in der Dauerschleife

1 Mit Talent und Willen erfolgreich auf der Platte: Rückraumspielerin Lara Däuble. Foto: Avanti/

Wie das Handballtalent Lara Däuble von der SG Schozach-Bottwartal bei Frisch Auf Göppingen auch in der Frauenbundesliga angekommen ist.











Ihr Tag hat auch nur 24 Stunden. Doch manchmal wünscht sich Lara Däuble, sie könnte beim Blick auf ihr Pensum einige Minuten dranhängen. „Das wäre schön, denn manchmal ist es schon sehr anstrengend“, sagt Däuble. Kein Wunder. Die 18-Jährige gilt als eines der hochveranlagtesten Handballtalente Deutschlands und spielt seit dieser Saison für den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. Daneben startet sie mit einer Förderlizenz auch weiter für ihren Heimatverein SG Schozach-Bottwartal in der 3. Liga. Parallel dazu wird sie, so ist der Plan, in zwei Jahren im Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg noch ihr Abitur ablegen. On Top ist sie auch noch Teil der Nationalmannschaft der Juniorinnen.