Christian Köhle – der Chef will „Klinken putzen gehen“

1 Ihn drücken große Sorgen: Christian Köhle, der Vorsitzende der HB Ludwigsburg. Foto: Baumann

Handball-Bundesligist HB Ludwigsburg droht die Insolvenz – doch der Vereins-Vorsitzende gibt sich noch nicht geschlagen.











Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg (früher SG BBM Bietigheim) sind seit Jahren die Nummer eins in Deutschland – und bangen trotzdem um ihre Zukunft. Denn die HB Ludwigsburg Gmbh & Co. KG hat in dieser Woche den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Wie es weitergeht? Ist fraglich.