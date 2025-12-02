Handballer vom TVB Stuttgart: Kai Häfner im erweiterten EM-Kader

Für den Fall der Fälle steht Kai Häfner vom TVB Stuttgart bei der EM im Januar der deutschen Handball-Nationalmannschaft zur Verfügung. Der 36-Jährige steht im 35er Kader.
Über ein Jahr nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft könnte Handball-Routinier Kai Häfner bei der bevorstehenden EM sein Comeback im DHB-Trikot geben. Der 36-Jährige vom Bundesligisten TVB Stuttgart steht überraschend im erweiterten Aufgebot für das Turnier, das vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen stattfindet.