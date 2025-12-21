Das Team von Trainer Dennis Zwicker geht mit einer 35:37-Niederlage gegen die TG Schömberg in die Winterpause. TSF holen nur drei Zähler aus den letzten acht Begegnungen.
Trainer Dennis Zwicker ist heilfroh, dass die Winterpause ansteht. „Es tut uns gut, den Kopf frei zu kriegen und nicht an Handball zu denken“, meinte der Coach nach dem 35:37 der TSF Ditzingen gegen die TG Schömberg, nach der die Grün-Weißen die Vorrunde mit nur vier Siegen aus auf dem zehnten Rang abschließen. Aus den letzten acht Begegnungen holten die Ditzinger lediglich drei Zähler und unterlagen nun zum vierten Mal knapp mit zwei Toren Differenz.