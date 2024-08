Handballer des TVB Stuttgart: Enttäuscht, aber auch stolz – Kai Häfner tritt mit Silber ab

1 Die Dänen jubeln über Gold – die deutschen Handballer haben Silber, waren im Finale aber chancenlos. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Kai Häfner beendet seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft mit einer Silbermedaille um den Hals. Der Verlauf des Olympia-Finales hat den 35-Jährigen zwar enttäuscht, der Linkshänder des TVB Stuttgart ist aber auch stolz. Wir haben in Lille mit ihm gesprochen.











Ein Finale bei Olympischen Spielen ist so oder so eine besondere Partie. Für Kai Häfner galt das am Sonntag in Lille umso mehr. Denn: Das Olympia-Endspiel gegen die Dänen war zugleich sein letzter Einsatz im Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Umso unglücklicher war Häfner mit dem Verlauf.