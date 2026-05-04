Handballer der Habo Bottwar SG: Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“

1 Hannes Bast hört bei der Habo auf. Foto: Andreas Essig

Die Handballer der Habo Bottwar SG schlagen die HSG Bruchsal/Untergrombach mit 35:21 und schließen die Verbandsligarunde auf dem zehnten Platz ab.











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Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG haben ihr letztes Saisonheimspiel am Sonntagabend eindrucksvoll gewonnen. Gegen die HSG Bruchsal/Untergrombach feierten die Buffalos einen 35:21 (20:12)-Erfolg und sorgten für einen gelungenen Abschied vor heimischem Publikum. „Das wird mir fehlen“, sagte Trainer Jan Diller nach seinem offiziellen Abschied etwas bewegt. Die Gastgeber fanden schnell in die Partie. Mit einem 3:0-Lauf ab der 6. Minute setzte sich das Team erstmals ab und nie mehr in Bedrängnis. Bis zur 20. Minuteführten sie nach vier Treffern in Folge mit 14:7. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Jonathan Siegler, der zum komfortablen 20:12 traf.