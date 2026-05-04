Handballer der Habo Bottwar SG: Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“
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Hannes Bast hört bei der Habo auf. Foto: Andreas Essig

Die Handballer der Habo Bottwar SG schlagen die HSG Bruchsal/Untergrombach mit 35:21 und schließen die Verbandsligarunde auf dem zehnten Platz ab.

Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG haben ihr letztes Saisonheimspiel am Sonntagabend eindrucksvoll gewonnen. Gegen die HSG Bruchsal/Untergrombach feierten die Buffalos einen 35:21 (20:12)-Erfolg und sorgten für einen gelungenen Abschied vor heimischem Publikum. „Das wird mir fehlen“, sagte Trainer Jan Diller nach seinem offiziellen Abschied etwas bewegt. Die Gastgeber fanden schnell in die Partie. Mit einem 3:0-Lauf ab der 6. Minute setzte sich das Team erstmals ab und nie mehr in Bedrängnis. Bis zur 20. Minuteführten sie nach vier Treffern in Folge mit 14:7. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Jonathan Siegler, der zum komfortablen 20:12 traf.

 

Habo Bottwar SG: Torhüter Max Wien pariert Strafwurf doppelt

Zu Beginn der zweiten Hälfte schlichen sich zwar kurzzeitig Unsicherheiten ein, doch die Habo fing sich schnell wieder. Deutlich konzentrierter und treffsicherer zogen die Hausherren bis zur 45. Minute auf 27:19 davon. Ein besonderes Highlight setzte Torhüter Max Wien, der einen Strafwurf der Gäste gleich doppelt parierte und damit großen Anteil daran hatte, dass sein Team mit 29:19 (50.) davonzog. In der Schlussphase spielte die Sieben von Jan Diller die Partie souverän zu Ende und sicherten sich schließlich den klaren 35:21-Erfolg.

Der zehnte Tabellenplatz war den Buffalos bereits vor der letzten Partie sicher. Mit diesem überzeugenden Sieg verabschiedete sich das Team nicht nur von den Fans, sondern auch von Coach Diller, der eine Pause einlegt. Neben ihm werden auch Spieler den Club verlassen: Torhüter Hannes Bast beendet seine Zeit aus Studiengründen, zudem hören Nikolai Brunner und Patrick Mustata auf.

 