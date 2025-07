Handball: Zweitligist Favorit beim Feinauer-Turnier in Echterdingen

1 Favorit beim Traditionsturnier ist die HSG Freiburg. Foto: imago images/wolf-sportfoto

Am Sonntag veranstaltet die HSG Leinfelden-Echterdingen das Handballturnier zum 47. Mal.











Zweifelsohne, der Zweitligist HSG Freiburg ist an diesem Sonntag der Topfavorit auf den Sieg bei der 47. Auflage des Erna-Feinauer-Turniers. Zum Stolperstein für die Breisgauer sollen unter anderem die Frauen des Ausrichters HSG Leinfelden-Echterdingen (Anpfiff des Duells ist 10.40 Uhr) werden, die bereits in der Gruppenphase das Vergnügen mit dem Liga-Höchsten des Turniers haben. Die HSG eröffnet in der heimischen Halle im Sportpark Goldäcker mit der Partie gegen den Liga-Konkurrenten HSG Stuttgart-Metzingen 2. Zudem wird in der Gruppe A auch der VfL Waiblingen 2 (11.15 Uhr gegen den Gastgeber) versuchen, einen von zwei Plätzen für das Halbfinale zu ergattern. Die Platzierung stehe beim Gastgeber indes nicht im Vordergrund, sagt die Neu-Trainerin Mona Binder. „Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf der Abwehr und dem Umschaltspiel“, so Binder weiter.