Kooperationen sollen das Yvan-Schneider-Begegnungsturnier, das am Dreikönigstag von den Landesliga-Handballern des TV Stetten gewonnen wurde, weiterhin am Leben halten.
Die Trommeln der Stettener Fans in der Fellbacher Zeppelinhalle waren nicht zu überhören. Der Anhang aus dem Wengerterort im Remstal hatte Grund zum Feiern. Die Landesliga-Handballer des TV Stetten haben das Yvan-Schneider-Begegnungsturnier gewonnen, das traditionell am Dreikönigstag abwechselnd vom TV Stetten und dem CVJM Fellbach organisiert wird. Platz zwei belegte der SV Fellbach, Dritter der TV Stetten II und auf dem letzten Platz landeten die Gastgeber vom CVJM. Wichtiger als das Ergebnis ist aber die Nachricht, dass das besondere Handballturnier, das seit 2008 ausgetragen wird, fortbesteht.